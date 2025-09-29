«Презрение» Жан-Люка Годара впервые выйдет в российский прокат

Фильм «Презрение» (Le Mépris) Жан-Люка Годара впервые выпустит в российский прокат 30 октября 2025 года кинокомпания «Пионер». Главные роли в драме о любви, утрате и кризисе искусства по роману Альберто Моравиа исполнили Бриджит Бардо, Мишель Пикколи, Джек Пэлэнс, Фриц Ланг.

© Постер

В центре сюжета — сценарист Поль (Пикколи) и его жена Камилла (Бардо), чьи отношения рушатся на фоне съемок «Одиссеи» в Италии. Поль постоянно ревнует свою жену Камиллу к американскому продюсеру Джереми Прокошу. Она же на эту опеку и зависимость реагирует «презрением». Личная драма становится метафорой утраты любви и одновременно символом конфликта между вдохновением и коммерцией.

Фильм 1963 года вошел в историю мирового кино благодаря своей визуальной мощи: оператор Рауль Кутар создал одну из самых изысканных цветных картин 1960-х, вилла Малиапарте на Капри стала символом кинематографической красоты, а музыка Жоржа Делерю превратила камерную историю в универсальную трагическую поэму.

«Презрение» будет демонстрироваться в новейшей 4K-реставрации.