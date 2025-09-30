«Супермен» Джеймса Ганна показывает безумные цифры в онлайн-кинотеатре HBO Max

По данным издания Variety, «Супермен» показывает безумные цифры в онлайн-кинотеатре HBO Max. Спустя 10 дней с момента появления на стриминге кинокомикс собрал 13 млн просмотров — это самый высокий показатель со времён «Барби».

Другие фильмы про Супермена также вызвали всплеск зрительской аудитории непосредственно до и после начала трансляции фильма. За неделю с 15 по 21 сентября количество просмотров «Супермена: история Кристофера Рива» увеличилось на 670%. Интерес к ленте «Супермен» вырос на 155%, к «Возвращению Супермена» — на 120%, а «Человеку из стали» — на 40%.

В прокате у ленты Джеймса Ганна тоже полный порядок, поскольку она собрала в прокате более $ 600 млн и окупилась с лихвой.

«Супермена» показывали в России, но только в рамках предсеансового обслуживания.