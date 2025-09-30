Создатель «Люпена» снял для Netflix новый криминальный сериал

Создатель «Люпена» сделал для Netflix новый криминальный сериал
По данным Variety, автор сериала «Люпен» Джордж Кэй сделал для Netflix новый криминальный сериал. Он выйдет под названием The Case.
Шоу расскажет про Томаса Берга, который сталкивается с серийным убийцей, выбирающим жертв среди его коллег-полицейских. Чтобы остановить преступника, Томас вынужден обратиться за помощью к своему отцу Альфреду — некогда уважаемому детективу.
Всего в проекте будет пять эпизодов. Снимал их режиссёр «Табу» Кристоффер Нюхольм. Съёмки недавно завершились в Стокгольме, а премьера состоится в 2026 году, точной даты пока нет.
Кто исполнит в The Case главные роли, пока тоже не уточняется.