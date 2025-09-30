Какие фильмы, сериалы и анимацию чаще всего пересматривают россияне

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал любопытную статистику, выяснив, какие фильмы, сериалы и анимацию чаще всего пересматривают его подписчики.

© Российская Газета

Оказалось, что в этом году главным фаворитом у зрителей всех возрастов стал "Домовенок Кузя" - его пересматривали и юные зрители до 18 лет, и молодая, и средневозрастная аудитории, и даже пользователи 65+ лет.

Кроме того, все категории зрителей до 44 лет пересматривали мультфильмы "Чебурашка. Секрет праздника" и "Умка на елке", а аудитория 45+, помимо "Кузи", не раз смотрела фильмы "Батя 2. Дед" и "Лед 2". Также некоторые возвращались к комедийному боевику Гая Ричи "Операцию "Фортуна": Искусство побеждать".

А в прошлом году у всех возрастов пользовалась успехом комедия "Теща". Юные зрители также смотрели "Чебурашку" и "Летучий корабль", те, кто постарше, - мелодраму "Почему ты?" Зрители за 45 лет неоднократно смотрели "Мастера и Маргариту".

В топе 2021-2023 годов - "Чебурашка", а также "Летучий корабль", "Не одна дома", "Праздники", "Почему ты?", и "Операция "Фортуна".

В сфере сериалов такая картина: в этом году чаще пересматривали "Жизнь по вызову" и мультсериал "Три кота". Также в числе фаворитов: "Леди Баг и Супер-Кот", "Маша и Медведь" и детективный сериал "Тайга".

В минувшем году топ составили: "Жизнь по вызову", "Обоюдное согласие", "Три кота", "Успешный", "Сергий против нечисти" и "Черное солнце".

В 2021-2023 гг.: "Жизнь по вызову", "Почка", "Три кота", "Успешный" и "Обоюдное согласие".