Кинопарк «Москино» провел масштабную акцию

Постановочные съемки стали одним из самых востребованных мероприятий культурной программы в кинопарке "Москино", сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

© РИА Новости

«С октября 2024 года в постановочных съемках приняли участие около 32 тыс. гостей. Самые популярные съемки оказались по мотивам "Морозко", "Иван Васильевич меняет профессию", "Три мушкетера" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Их посетили порядка 13 тыс. человек», — цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Всего проведено более 2,3 тыс. съемочных дней. Все участники хотели сыграть ключевые роли, а дети с удовольствием соглашались на роль "хлопушки". Режиссеры постановочных съемок отмечают, что посетители рады примерить роли героев известных советских и российских лент и почти всегда знают фразы из фильмов наизусть.

Гости также могут принять участие в постановках по мотивам картин "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Берегись автомобиля", "Сказка о потерянном времени", "Айболит-66" и многих других. Участники переодеваются в костюмы, распределяются по ролям, слушают режиссерские задачи и играют на камеру. Одним из гостей выбирается помощник режиссера, или "хлопушка", который открывает съемочный процесс. После окончания работы каждый получает видеоролик со своим участием.