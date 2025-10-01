Опубликованы постеры персонажей триллера «Бар «Один звонок»

Сегодня опубликовали персонажные постеры детективного триллера "Бар "Один звонок" с героями Данилы Козловского, Леонида Ярмольника, Александра Ильина, Кая Гетца, Оксаны Акиньшиной и Егора Шипа.

© Российская Газета

Напомним, сегодня, 1 октября - премьера "Бара "Один звонок". Все семь серий сериала вышли в онлайн-кинотеатре KION.

По сюжету, существует загадочный бар, который появляется в разных местах. Посетителям этого заведения предлагается связаться с мертвыми, заплатив за это суровую цену.

Данила Козловский - не только исполнитель главной роли, но и один из авторов сценария.

Также в ролях: Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов, Павел Ворожцов, Ангелина Пахомова, Денис Самойлов, Антон Кузнецов, Елена Морозова и другие.

Сериал должен был выйти еще два года назад, но премьеру пришлось отложить.

Вчера был опубликован отрывок из среиала.