Сборы фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу превысили 200 млн рублей

30 сентября сборы фильма «Долгая прогулка» в России достигли 200 млн рублей. На достижение этого результата триллеру понадобилось полторы недели — премьера состоялась 18-го числа.

Сейчас новая экранизация по Стивену Кингу всё ещё находится в топе российского проката, уступая в чартах только «Дракуле» Люка Бессона и военной драме «Август» с Сергеем Безруковым.

Местом действия ленты выступает Америка недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Победитель получает огромную сумму, а проигравших ждёт смерть.

Постановщиком фильма стал Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». Главные роли сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул») и другие актёры.