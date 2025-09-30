Боевик «Пойман с поличным» с Остином Батлером вышел в онлайне

30 сентября состоялся цифровой релиз фильма «Пойман с поличным». Новый проект Даррена Аронофски («Кит») уже можно посмотреть в Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Таким образом, боевик добрался до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в кинотеатрах. За этот срок фильм собрал скромные $ 31 млн при бюджете в $ 40 млн и не сумел окупиться — несмотря на положительные отзывы от критиков и зрителей.

«Пойман с поличным» — экранизация одноимённой книги Чарли Хьюстона. Картина повествует о Нью-Йорке 1990-х годов. Главный герой — Хэнк Томпсон, бывший бейсболист, чья жизнь после ухода из спорта резко меняется. Он становится участником опасной игры в мире преступности и коррупции, оказавшись между молотом и наковальней в стремлении выжить.

Главные роли в картине сыграли российский актёр Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита»), Мэтт Смит («Доктор Кто»), Зои Кравиц («Бэтмен») и Остин Батлер («Элвис»).