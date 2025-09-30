Вышел трейлер детектива о маньяке «Как приручить лису» с Кяро и Стояновым
Опубликован новый трейлер детективного триллера "Как приручить лису" (18+).
Главный герой - зоопсихолог, изучающий лис, который спасает странную девушку Дины, но в результате оказывается подозреваемым в убийстве. И вынужден начать свое расследование, для чего нужно наладить контакт с Диной. А это непросто.
В ролях: Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Наташа Фенкина, Ксения Кутепова, Анатолий Кот и другие
В проекте будет восемь серий по 45 минут. Премьера первой - 10 октября.