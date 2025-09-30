Егор Бероев снимает фильм о событиях в Мариуполе

В Мариуполе проходят съемки фильма "Марик", который выйдет на телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатре KION.

© Российская Газета

Фильм станет режиссерским дебютом известного российского актера Егора Бероева ("Перевал Дятлова", "На солнце, вдоль рядов кукурузы").

Главную роль исполнил актер Василий Копейкин ("Циники", "Хозяин 2", "По законам военного времени. Сталинград"), который ранее центральных персонажей не играл.

Его персонаж - военный медик из Донецка по имени Марк Аксенов - или просто Марик. После четых лет на фронте и двух - в украинской тюрьме врач-ополченец возвращается домой, но обнаруживает, что его никто не ждал: любимая вышла за лучшего друга, а в родной Макеевки все думают, что он погиб. И Марик решает уехать в Мариуполь - спасать жизни.

В ролях также: Владимир Стержаков, Татьяна Рассказова, Никита Тезин, Виктор Супрун, Анастасия Жданова, Дмитрий Бероев, Анна Панкратова, Екатерина Смирнова, Александр Обласов, Владимир Носик, Юрий Назаров и другие.

Опубликованы фото со съемок.