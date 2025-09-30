«Союзмультфильм» представил анимационный сериал «Неодети»

Студия «Союзмультфильм» сообщила о выпуске нового анимационного сериала «Неодети» в жанре научпоп. 2D-мультфильм рассчитан на аудиторию младшего школьного возраста.

Сюжет переносит зрителей в альтернативную реальность, где враждебные инопланетяне пытаются изменить прошлое Земли, чтобы не допустить важных научных открытий. Им будут мешать четыре подростка.

Создатели отмечают, что любознательные герои и добрый юмор заинтересуют детей, а в ходе мини-сериала они смогут узнать больше о науке и технике. Авторами сценария выступили Кирилл Семилетов («Объяснялкины») и Светлана Тортунова («Простоквашино»).

Всего запланировано четыре серии, первую уже можно посмотреть бесплатно на VK Видео или RuTube.