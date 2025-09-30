Аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов» не выйдет в онлайне в 2025 году

Полнометражный аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» не получит цифровой релиз до конца 2025 года. Об этом сообщил руководитель платформы Crunchyroll.

Он предупредил, что увидеть фильм в ближайшие три месяца можно будет только в кинотеатрах.

Сходите в кино, потому что это единственное место, где вы сможете посмотреть «Клинок» в этом году.

Продолжение культового аниме уже собрало более $ 600 млн в прокате и занимает седьмую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года — лента обошла «Супермена», «Миссию невыполнима: Смертельная расплата» и «Фантастическую четвёрку» от Marvel. Картина вплотную приблизилась к другим хитам — «Формуле-1» с Брэдом Питтом и ремейку «Как приручить дракона».