И кинооктябрь впереди: Wink.ru представляет премьеры середины осени

В октябре онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил премьеры для любителей разных жанров всех возрастов. Юная сыщица Варвара возвращается к расследованиям, питерские соседи открывают подпольное казино, одновременно южнокорейский офисный планктон отправляется в параллельные миры, британский Пятачок оказывается совсем не милым хрюшкой, испанские пенсионеры решили показать внукам, кто в доме хозяин, а английская мама трех сестер снова пускается во все тяжкие — вот краткое изложение историй, которые помогут скрасить удлиняющиеся осенние вечера.

Премьеры Wink Originals

Долгожданное продолжение детского комедийно-детективного сериала "Любопытная Варвара. Второй сезон" (6+) стартует в Wink.ru 2 октября. В новом сезоне юная сыщица Варвара Смородина с семьей и друзьями приезжает на весенние каникулы в Пятигорск. Как всегда, рядом напарник по расследованиям

Вася, сестра — гламурная красотка Зоя, бабушка — бывший эксперт-криминалист и дедушка — следователь в отставке. На новом месте Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел, которые может раскрыть только она. Зловещая "Собака Баскервилей" преследует известного писателя. Вандалы яркими красками расписывают популярные памятники. Необычное преступление случается на съемках картины "Герой нашего времени". Любопытная Варвара снова в деле, но теперь у нее есть конкурентка за победу в федеральном конкурсе "Юный сыщик" — такая же любопытная Ангелина Абрикосова. В главных ролях: Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская. Съемки второго сезона "Любопытной Варвары" прошли в регионе Кавказские Минеральные Воды. Действие семейного детектива разворачивается в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и деревне Элькуш. Сериал выходит в линейке Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Комбинация", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Балет" и другие).