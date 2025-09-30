Как пошлины Трампа повлияют на Голливуд

Китай сегодня производит столько часов контента, что мог бы при определенных обстоятельствах потеснить Голливуд, сказала НСН Нина Ромодановская.

© ТАСС

Новые заявления Дональда Трампа могут привести к глобальному сдвигу в киноиндустрии, уменьшив долю голливудского кино на мировом рынке, сказала в разговоре с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Как уточнил Трамп, другие страны украли у США кинобизнес по вине губернатора Калифорнии. Ромодановская допустила, что подобное заявление может привести к переделу мирового контентного рынка.

«У политиков периодически возникают странные решения, которые не всегда полезны для бизнеса. Однако у бизнеса есть преимущество – он очень гибкий. В истории Голливуда было много всего, начиная от кодекса Хейса (этический кодекс американской киноиндустрии, разработанный Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов (MPPDA) в 1930 году. Запрещалось показывать насилие и откровенные сцены. От кодекса отказались в 1968 году – прим. НСН) до последних нововведений. Тем не менее, Голливуд продолжал работать и приспосабливаться. Думаю, и сейчас так произойдет. Мы сейчас находимся во времени, когда происходят какие-то глобальные сдвиги, в том числе в киноиндустрии. Китай сегодня снимает огромное количество часов контента, он продолжает свою экспансию в мир. Возможно, голливудскому контенту придется немного подвинуться. То, что предлагает Трамп, ускоряет этот процесс. Возможно, сейчас произойдет перераспределение доминирования контента в мире», – сказал он.

Собеседница НСН также добавила, что голливудское кино сегодня лидирует на американском рынке, и это неслучайное стечение обстоятельств.

«Это была протекционистская законодательная мера, пролоббированная в свое время студиями-мейджорами, запрещавшая прокат иностранного кино в США в дубляже. Это позволило сдержать поток иностранных фильмов на территорию страны и, таким образом, защитить американских кинопроизводителей. До сих пор иностранное кино можно показывать в Америке только с субтитрами, а это очень резко сужает аудиторию. Массовый зритель не смотрит фильмы с субтитрами. Все иностранные фильмы, попадавшие в прокат США, в том числе и российские, как правило, показывались ограниченным числом кинотеатров», – пояснила Ромодановская.

Ранее издание The Hollywood Reporter сообщило, что летний сезон 2025 года стал одним из самых неудачных для Голливуда. Наиболее успешно в прокате показали себя фильмы «F1» и «Лило и Стич». Предварительная общая касса фильмов в США за три месяца составила 3,6 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2024 году показатель составил 3,67 миллиарда долларов, напоминает «Радиоточка НСН».