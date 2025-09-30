Как пошлины Трампа повлияют на Голливуд

Передел рынка: Пошлины Трампа на иностранное кино «подвинут» Голливуд
Китай сегодня производит столько часов контента, что мог бы при определенных обстоятельствах потеснить Голливуд, сказала НСН Нина Ромодановская.
Новые заявления Дональда Трампа могут привести к глобальному сдвигу в киноиндустрии, уменьшив долю голливудского кино на мировом рынке, сказала в разговоре с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Как уточнил Трамп, другие страны украли у США кинобизнес по вине губернатора Калифорнии. Ромодановская допустила, что подобное заявление может привести к переделу мирового контентного рынка.
«У политиков периодически возникают странные решения, которые не всегда полезны для бизнеса. Однако у бизнеса есть преимущество – он очень гибкий. В истории Голливуда было много всего, начиная от кодекса Хейса (этический кодекс американской киноиндустрии, разработанный Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов (MPPDA) в 1930 году. Запрещалось показывать насилие и откровенные сцены. От кодекса отказались в 1968 году – прим. НСН) до последних нововведений. Тем не менее, Голливуд продолжал работать и приспосабливаться. Думаю, и сейчас так произойдет. Мы сейчас находимся во времени, когда происходят какие-то глобальные сдвиги, в том числе в киноиндустрии. Китай сегодня снимает огромное количество часов контента, он продолжает свою экспансию в мир. Возможно, голливудскому контенту придется немного подвинуться. То, что предлагает Трамп, ускоряет этот процесс. Возможно, сейчас произойдет перераспределение доминирования контента в мире», – сказал он.
Собеседница НСН также добавила, что голливудское кино сегодня лидирует на американском рынке, и это неслучайное стечение обстоятельств.
«Это была протекционистская законодательная мера, пролоббированная в свое время студиями-мейджорами, запрещавшая прокат иностранного кино в США в дубляже. Это позволило сдержать поток иностранных фильмов на территорию страны и, таким образом, защитить американских кинопроизводителей. До сих пор иностранное кино можно показывать в Америке только с субтитрами, а это очень резко сужает аудиторию. Массовый зритель не смотрит фильмы с субтитрами. Все иностранные фильмы, попадавшие в прокат США, в том числе и российские, как правило, показывались ограниченным числом кинотеатров», – пояснила Ромодановская.
Ранее издание The Hollywood Reporter сообщило, что летний сезон 2025 года стал одним из самых неудачных для Голливуда. Наиболее успешно в прокате показали себя фильмы «F1» и «Лило и Стич». Предварительная общая касса фильмов в США за три месяца составила 3,6 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2024 году показатель составил 3,67 миллиарда долларов, напоминает «Радиоточка НСН».