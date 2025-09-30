Фильм «Франкенштейн» Гильермо дель Торо выходит 7 ноября

Создатели предстоящего фильма «Франкенштейн» опубликовали новый постер проекта, а также сообщили, что полноценный трейлер проекта выйдет в среду, 1 октября.

Экранизация культовой истории от режиссёра Гильермо дель Торо Гильермо дель Торо («Хоббит», «Хранители снов») выйдет на экраны уже 7 ноября.

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Гильермо дель Торо пытался экранизировать одноимённое произведение много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».