Криминальная комедия «Дело семейное» в декабре выйдет в российский прокат

Криминальная комедия "Дело семейное" (18+) выйдет в российский прокат 11 декабря.

В главных ролях: Кая Скоделарио (сериал "Джентльмены", "Бегущий в лабиринте", "Луна 2112"); Джош Гад ("Двадцать одно", "Убийство в восточном экспрессе", "Маршалл"); Энтони Кэрриган ("Супермен", "Барри", "Готэм").

Перед продажей родительского дома брат и сестра Меган и Ной решают привести его в порядок. Неожиданно они обнаруживают в подвале труп соседки, которая пропала много лет назад. Меган и Ной понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. В безвыходной ситуации они договариваются решить дело по-семейному, скрыв преступление родителей.

Однако появляются свидетели, которые начинают шантажировать брата и сестру, и подельники сами встают на скользкий путь.

Режиссер - Алекс Уинтер.

Мировая премьера криминальной комедии "Дело семейное" состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто 2025 (TIFF 2025).