Вышел трейлер комедийного сериала «Нам покер» с Сашей Бортич

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер комедии «Нам покер». Сериал стартует на площадке 23 октября.

Сюжет расскажет о трёх приятелях, которые открывают у себя в квартире покерный клуб. Подпольный бизнес приносит неплохую прибыль, пока среди клиентов не оказывается сотрудник правоохранительных органов.

Видео доступно в группе Wink во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Wink.

В съёмках приняли участие Александра Бортич, Даша Верещагина, Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов и Арина Нестерова. Режиссёр выступил Рустам Ильясов, известный по работе над сериалом «Трудные подростки».