«Чебурашка 2»: Гена теперь настоящий крокодил

Создатели фильма «Чебурашка 2» представили его новый трейлер, в котором, помимо ушастого зверька и его друзей, показали Гену в образе крокодила. В первой части этого не было.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

По сюжету второй части дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.

Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину. Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.

Премьера второй части состоится 1 января 2026 года.