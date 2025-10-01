Вышел отрывок «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского

Онлайн-кинотеатр START поделился новой сценой из масштабного 16-серийного художественного проекта Андрея Кончаловского "Хроники русской революции".

© Российская Газета

В нем мы можем видеть Ольгу Лерман в роли балерины Матильды Кшесинской. В сцене также участвует офицер "охранки" Михаил Прохоров в исполнении номинанта "Оскара" Юры Борисова.

По признанию Лерман, она не похожа на Кшесинскую - "ни внешне, ни внутренне". "Она, мне кажется, была женщиной не самых лучших помыслов. Но, безусловно, женщиной с харизмой и обволакивающей энергией, сумевшей завладеть умами и сердцами многих мужчин, и умело ими манипулировавшей", - поделилась мыслями актриса.

В сериале также задействованы: Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизёв, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Тимофей Окроев и другие.

Ранее были опубликованы трейлер и отрывок с Евгением Ткачуком в роли Владимира Ленина.

Премьера состоится 10 октября.