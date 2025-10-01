Вышел документальный фильм о священнослужителях, погибших за Отечество

На экраны вышла новая документальная работа военного корреспондента Александра Симонова под названием «Под Богом и огнём». Проект посвящен изучению феномена веры в условиях военного конфликта и рассказывает о повседневной работе священнослужителей на передовой.

В центре повествования оказались реальные истории духовных лиц, осуществляющих свое служение в различных воинских подразделениях.

Зрители могут увидеть судьбу настоятеля храма из Лисичанска, а также познакомиться с биографиями штатных священников, работающих в подразделениях спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны».

Как отмечается в описании картины, вера занимает особое место в условиях военного времени, становясь важным источником духовной поддержки для российских военнослужащих, пишет RT.

Фильм создавался непосредственно в зоне проведения специальной военной операции и содержит уникальные кадры, демонстрирующие взаимодействие духовенства и военных.

Проект посвящен памяти всех священнослужителей, погибших при исполнении своего долга. По словам создателей, лента показывает, как в условиях современного конфликта сохраняется традиция духовного окормления войск, имеющая в России многовековую историю.