Драма Джафара Панахи «Простая случайность» не выйдет в кинотеатрах РФ

Кинокомпания «Русский репортаж» объявила о том, что иранский фильм «Простая случайность» не выйдет в официальный российский прокат. Это произошло почти за месяц до выхода в стране — лента должна была появиться на экранах России 30 октября.

В прокатчике не раскрыли причину отказа, отметив лишь, что один из самых оценённых фильмов этого года не выйдет в кинотеатрах РФ.

«Простой случайности» Джафара Панахи, фильму-лауреату Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и официальному претенденту на «Оскар» от Франции, отказано в выдаче прокатного удостоверения. Спасибо, что ждали этот фильм и поддерживали нас! Работаем дальше.

По сюжету ленты главный герой картины Эгхбал попадает в ДТП вместе со своей беременной женой. Внезапно его берут в плен бывшие заключённые — они уверены, что он тот самый офицер, что пытал их в тюрьме. Режиссёром фильма выступил известный иранский режиссёр Джафар Панахи («Офсайд»). Это его первая большая награда в Каннах после многочисленных номинаций. Главные роли в фильме сыграли Вахид Мобассери, Марьям Афшари и Эбрахим Азизи.

Это уже третий иностранный фильм этой осени, который не выйдет в России. Ранее подобная ситуация произошла с драмой «Альфа» и романтической комедией «Нескромные».