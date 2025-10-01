Стоит ли смотреть сериал «Няня Оксана»

Пошло и глупо, но иногда смешно.

Причину самого появления «Няни Оксаны» угадать несложно: «Моя прекрасная няня» была неплохим сериалом своего времени.

Там хватало пошлости и дурашливости, однако фундаментально история оставалась душевной. Вспомните, как Вика отучала Ксюшу таскать с собой плюшевого мишку. Как выбивала для девочки главную роль в спектакле. Как креативно избавилась от строгой наставницы избранника. Вика решала вопросы с женской хитростью, искренней теплотой, неподдельной заботой. Так и стала няней для целого поколения.

И вот в эпоху бесконечных ремейков появилась «Няня Оксана», которая попыталась повторить формулу успеха. Получилось?

«Няня Оксана»: главное о сериале Название: «Няня Оксана». Режиссёр: Евгения Абдель-Фаттах. Актёры: Олеся Иванченко, Виктор Хориняк, Александр Мартынов и другие. Дата выхода: 29 сентября 2025 года. Жанр: комедия. Сколько серий: 20 эпизодов. Страна: Россия.

«Няня Оксана»: где смотреть?

В онлайн-кинотеатрах Premier, Start, Ivi и Wink уже доступны шесть эпизодов. Далее будет выходить ещё по шесть эпизодов в неделю. Финал сезона намечен на 13 октября. Также сериал показывают на телеканале «Пятница».

Моя звенящая глупость

«Няня Оксана» настойчиво делает всё, чтобы старые зрители ткнули пальцем в сторону телевизора и сказали: «О, я это видел 20 лет назад». Вика потеряла работу, оказалась в доме олигарха и случайно получила должность няни? Вот и новая девица Оксана попала в неприятности, доставила заказ в нужный дом и до комичного неловко там осталась. Подобные параллели раскиданы по всему сериалу.

Нюанс в том, что сравнивать два шоу — сомнительная затея. Они создавались в разные эпохи, тогда сам зритель был другим. Он не выбирал между сотнями каналов, не свайпал один вертикальный ролик за другим, не был завален терабайтами контента. Поэтому он был готов неторопливо вникать в отношения персонажей, мириться с камерностью и не противиться закадровому смеху.

Теперь же онлайн-кинотеатры отчаянно бьются за зрителя. Не дай бог он заскучает хоть на мгновение – сразу же сбежит к конкурентам. В этой гонке опасно грузить аудиторию чем-то мудрёным. Вот «Няня Оксана» и не грузит, это на 100% развлекательное шоу. Просто развлекает оно в основном глупостями и пошлостью. То есть штуками, от которых зритель воскликнет «ну дураки!» и при этом продолжит просмотр.

Всем стоит временами проветривать голову, так что в подходе нет ничего криминального. Тем более в случае с «Няней Оксаной», которая с первых кадров предлагает честную сделку: «Да, я сериал-жвачка. Впереди не будет ни капли смысла, но пару раз я тебя развеселю. Идёт?» От ответа на этот вопрос и зависят ваши впечатления от сериала.

Чтобы вы знали, чего именно ждать от сериала, приведу пару примеров. Представьте блогера-школьника, который хочет быть крутым и устраивает банальные пранки. Няня Оксана и её подруга смотрят на пацана скептически. Вот в их времена школьники реально зажигали: запирали учителя в кладовке, взрывали унитазы петардами. Вот это круто!

Пацан, наслушавшись баек, идёт в школу, швыряет петарду в туалет и мгновение спустя оказывается измазан сами догадываетесь чем. Так и получает кличку Навозник. Весь эпизод парень пытается исправить проблему — по-прежнему безумно и по советам няни Оксаны. Естественно, делает только хуже. А как иначе, если наставница предлагает спрыгнуть с лестницы, сломать себе ногу и вместо Навозника стать Костылём?

Арка бесконечно глупая и даже вредная для неокрепших умов. Да и завершается странно: Оксана попросту морально гасит всех детей-обидчиков. Однако при просмотре становится очень стыдно и при этом всё-таки весело. Есть абсурдные ситуации, неплохие шутки, раскрытие характеров. В общем, никому не признаешься, что смеялся над таким, но от себя не убежишь.

А вот другой пример. Подруга Оксаны хочет очаровать местного миллионера, всячески к нему подкатывает и быстро затаскивает в постель. Пару кадров спустя она уже видит себя хозяйкой дома, закатывает перестановку и намекает детям олигарха: скоро они будут называть её мамой. Вот только избранник оказывается не олигархом, а местным работягой. Фить ха!

Впрочем, даже эта бездонно глупая арка пару раз веселит и помогает ощутить интеллектуальное превосходство над героями. Поэтому одной рукой лупишь себя по лицу, другой – прикрываешь улыбку.

Примеры выше идеально описывают суть «Няни Оксаны». Сериал яркий и дурашливый, но бессмысленный и пустой. Вот пёстрый и богатый интерьер, однако если всматриваться, то глазу не за что зацепиться. А вот симпатичные персонажи ровно с одной отличительной чертой. Маленькая Василиса — вундеркинд, она проводит мудрёные эксперименты и сокрушается из-за загрязнения океанов. Подросток Аня думает исключительно о гулянках и парнях. Это всё, что нужно знать о персонажах, углублять характеры никто не планирует. При этом основная черта настолько яркая, что действующие лица вы неизбежно запомните.

Дело не в актёрах, которые не раскрыли образы. Дело в самих образах, что изначально задумывались поверхностными. Потому что подростка Аню играет Маша Кошина: не так давно она выжала максимум из своего персонажа в фильме «Всё, что тебя касается». Там играла обычную девочку, что ищет отца, но показала драму и комедию, потерянность и стойкость. Увы, в новинке такого перформанса не требуется.

Няня Оксана — единственный персонаж, характер которого не умещается в одно предложение. Она статно красивая, но носит в себе провинциальную простоту. Часто и дерзко шутит, однако умеет сопереживать и помогать. Ищет место под солнцем, но не будет заискивать и скажет неудобную правду любому влиятельному человеку. Даже жаль, что Оксана слишком часто творит глупости и скатывается до пошлостей.

«Няня Оксана»: стоит ли смотреть?

О сериалах вроде «Няни Оксаны» говорят: «Я поглупел, когда это смотрел». Потому что шоу поверхностное, нелепое и метит в самые примитивные инстинкты зрителя. Однако даже от такого зрелища можно получить удовольствие, пусть и низменное. Всё же картинка яркая, встречаются забавные шутки, а персонажи запоминаются. Увы, это такое же удовольствие, как и от жвачки — вроде двигал челюстью, а в животе всё равно пусто.

Оценка «Няни Оксаны» — 6 из 10

Понравилось

Есть удачные шутки.

Персонажи примитивные, но запоминаются.

Не понравилось