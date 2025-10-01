Этой осенью выйдет второй сезон «Черного облака»

Онлайн-кинотеатр Okko предоставил тизерные материалы второго сезона детективного триллера "Черное облако", премьера которого состоится этой осенью.

В новых эпизодах будут задействованы персонажи, погибшие в первом сезоне. Такой неожиданный поворот раскроет героев и поможет ответить на те вопросы, которые до сих пор оставались без ответов.

Второй сезон расскажет про события, случившиеся ровно через полгода. Оксана живет в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра и ничего не помнит о том, что натворила. Однако девушка подозревает, что ее привычка к подавлению гнева открыла в ней сверхъестественную способность. Самое страшное для нее, что эта способность, возможно, передалась ее дочери. Теперь задача Оксаны - вспомнить все, что произошло, и сделать сложный выбор: пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери.

Продолжение детективного триллера снял режиссер Карен Оганесян.

В ролях: Марьяна Спивак, Мария Мацель, Филипп Янковский, Алексей Розин, Кирилл Кяро, Александра Урсуляк, Анна Снаткина, Светлана Камынина, Дарья Коныжева, Ангелина Пахомова, Кристина Кузьмина, Павел Чернышев, Людмила Чиркова, Кузьма Котрелев, Сергей Новосад и другие.

Во втором сезоне ожидается 8 серий по 48 минут.