На экраны выходит второй сезон российского сериала «Душегубы»

Премьера второго сезона ретродетектива "Душегубы" - "Душегубы. 1989" - состоится 6 октября, сериал начнет выходить в эфире телеканала НТВ. А 20 октября его можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Амедиатека.

В основу сюжета легли истории двух серийных убийц - Николая Джумагалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе в 1979-1980 годах.

По сюжету следователю по особо важным делам Леониду Ипатьеву предстоит выяснить, как между собой связаны череда страшных убийств, совершенных в 1984-м, и жуткое происшествие в 1989 году. Кто на самом деле скрывается под маской серийного маньяка - всем известный убийца или же на преступной арене появился новый игрок? Главные роли в сериале исполнили Сергей Марин, Максим Стоянов, Зоя Бербер, Сергей Епишев и Дарья Урсуляк.

Краткий синопсис сезона выглядит следующим образом. 1984 год. На домашней вечеринке Николай Самойлов (Евгений Харитонов) безжалостно убивает женщину. Шокированные милиционеры находят его в крови. Самойлов пользуется замешательством оперативников и сбегает. Но московскому следователю Максиму Ковальскому (Максим Стоянов) удается поймать убийцу. Ковальский доказывает, что арестованный Самойлов - тот самый маньяк, которого они искали два года, и на счету которого семь жертв.

1989 год. Все это время Самойлов находится в психбольнице и обследуется в институте Сербского в Москве. Известный психиатр Баженов (Сергей Епишев) лечит его уникальным методом, основанным на сочетании антипсихотических препаратов, гипноза и разговорной терапии. Баженов искренне верит в то, что маньяк исцелился. И даже готовит его к выписке, несмотря на то, что другие врачи против.

Во время очередной транспортировки из института в психбольницу Самойлову удается сбежать. И почти сразу же в Московской области происходит жуткое происшествие. К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева (Сергей Марин). Ипатьев и Ковальский начинают расследование: все указывает на то, что это дело рук Самойлова, но так ли это на самом деле?