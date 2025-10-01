Мини-сериал «Зомби Marvel» может получить продолжение

Издание The Direct сообщило, что Disney очень доволен просмотрами мини-сериала «Зомби Marvel». По данным источников СМИ, результаты популярности шоу превзошли ожидания компании.

На протяжении трёх дней с момента премьеры, мини-сериал занимал первое место в списке самых просматриваемых проектов Disney+. Издание также сообщило, что благодаря таким результатам, Marvel уже планирует продолжение анимационного шоу.

«Зомби Marvel» представляет собой спин-офф популярного мультсериала Marvel «Что, если...?». Шоураннером выступил Брайан Эндрюс, который работал над оригинальной антологией. Мини-сериал смешанно оценили критики, но многим зрителям он понравился: на агрегаторе Rotten Tomatoes шоу получило 61% свежести от обозревателей и 72% от зрителей.