Тайное общество рептилий в финальном трейлере «Зверополиса 2»

Продолжение мультфильма «Зверополис» выйдет уже совсем скоро — и студия Disney поделилась очередным, на этот раз финальным трейлером картины. Ради разнообразия в нём есть и новые кадры, и свежие подробности сюжета, так что вместе с остальными ждущими возвращения Джуди и Ника рассматриваем видео поближе.

Что там?

Сюжет второго «Зверополиса» затронет такой вид животного царства, как змеи. Да и рептилии в целом — выясняется, что в городе этот вид отсутствует как факт. Возможно, змеи не смогли ужиться с правилами поведения хищников в момент их введения, а может, причина в чём-то другом — это нам только предстоит узнать.

Что уже известно, так это то, что Ник и Джуди встретят змея, за которым сразу же начнётся погоня. Но, судя по всему, он вовсе не злодей, а просто хочет вернуться с семьёй домой. Но у команды на этот счёт всё равно возникнут разногласия — по крайней мере поначалу.

В процессе выяснится, что в Зверополисе всё-таки есть тайная община рептилий, и они очень даже хотят стать полноценной частью звериного общества. И все эти события будут происходить на фоне уже известной дилеммы: хорошая ли команда получилась из Ника и Джуди? Лису и крольчихе придётся доказывать это раз за разом и всем подряд. Узнать, справятся ли они, можно будет 26 ноября — тогда мультфильм выйдет в зарубежный прокат.