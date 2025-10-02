Притворство и страсть: на экраны выходит ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари»

Кинокомпания Indian Films 2 октября выпускает на экраны кинотеатров индийскую комедию "Сани Санскари и Тулси Кумари". Картина продолжает традицию романтических историй, где герои притворяются влюбленной парой, но постепенно влюбляются друг в друга по-настоящему. Среди референсов - "Предложение" с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом, а также "10 причин моей ненависти" и "Ноттинг-Хилл".

В центре сюжета - бывшие возлюбленные Сани и Тулси. Она хочет вернуть внимание своего бывшего парня Викрама, а он мечтает снова быть с Ананьей. Чтобы вызвать ревность у экс-партнеров, они договариваются инсценировать роман друг с другом.

Сначала план работает, но постепенно все выходит из-под контроля: ложь порождает ревность и комичные недоразумения, а вместе с ними вспыхивают настоящие чувства между Сани и Тулси. Теперь им предстоит решить: цепляться за прошлое или открыть сердце новым страстям. Так что это история не только о любви, но и о внутреннем взрослении, отказе от прошлого и принятии новых чувств - универсальные темы, понятные зрителям в любой точке мира.

Режиссер картины Шашанк Кайтан известен любовью к сочным, ярким кадрам, масштабным съемкам и визуальному контрасту. Фильм снят в лучших локациях Индии - от шумного Мумбая до колоритных дворцов Раджастхана, что превращает экран в праздничную открытку. Особенно впечатляют сцены традиционной индийской свадьбы - с толпами статистов, хореографией, залитыми светом павильонами и костюмами ручной работы. Только на большом экране кинотеатра ощущаются масштаб и роскошь, с которой снята каждая сцена.

Фильм построен на музыке: композитор Притам Чакраборти - один из самых титулованных музыкальных продюсеров Индии, автор саундтреков к "Барфи!", "Дела сердечные" и другим фильмам. Уже сейчас песни из картины собирают миллионы просмотров. На большом экране их восприятие усиливается за счет звука и масштаба постановки.

В фильме снимались молодые звезды нового Болливуда Варун Дхаван, Джанви Капур, Рохит Сараф и Санья Малхотра.

Картина выйдет на языке оригинала с русскими субтитрами.