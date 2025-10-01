Собянин дал старт проекту «Время снимать кино»

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 сентября дал старт проекту «Время снимать кино», а также рассказал о благоустройстве районов, строительстве новой дороги.

Кинопарк «Москино» — место, наполненное историями и эмоциями. Чтобы локация получила новый стимул для развития, горожанам предлагают поучаствовать в проекте «Время снимать кино». Достаточно зайти на платформу «Город идей» и оставить свои предложения до 2 октября. Идеи принимаются по 4 направлениям: образовательная программа мероприятий кинопарка, информирование о событиях, сувенирная продукция и декорации в «Москино».

— В кинопарке есть все для съемок фильмов, сериалов и клипов: современные павильоны, костюмерные, мастерские декораций и реквизита, площадки для образовательных и культурных мероприятий, — подчеркнул мэр.

Лучшие идеи определят на голосовании, а затем их реализует столичный Департамент культуры.

Кроме того, в своем блоге Сергей Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств на юго-западе столицы. В округе появились новые детские и спортивные площадки, а в Бутовском лесопарке — большой спорткластер.

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА

Дорогу, соединяющую сразу четыре улицы, построят в Бирюлеве Западном. Она протянется от Булатниковского до Проектируемого проезда № 5108 со съездами на Харьковский проезд и Медынскую улицу. Московскому театру кукол — 95 лет. Сергей Собянин поздравил его с юбилеем в своем канале в мессенджере MAX.