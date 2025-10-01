Сарик Андреасян назвал количество просмотренных им за всю жизнь фильмов

Режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Непрощенный», «Онегин» и другим популярным картинам, заявил, что посмотрел за свою жизнь около восьми тысяч фильмов. Об этом он Лизы Лазерсон.

Андреасян рассказал, как однажды выяснил в споре с товарищем, что посмотрел несколько тысяч фильмов.

«Я очень насмотренный. Мы как-то с моим редактором лет 10 назад поспорили, кто сколько посмотрел фильмов. Он меня обошел, так как на киноведа учился. Он посмотрел 10 тысяч фильмов, а я — восемь тысяч», — заявил он.

В ходе беседы постановщик признался, что лучший отдых для него — просмотр кино.

«Я в месяц смотрю около 20 фильмов, каждый день смотрю кино. Это для меня отдых — смотреть кино. Слава богу, жена у меня тоже любит кино, мы вдвоем все это и смотрим», — добавил Сарик.

