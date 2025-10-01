«Дневник памяти» давно считается одной из самых трогательных историй о любви в кино. Но за кадром все было совсем не так романтично.

Райан Гослинг сначала требовал заменить Рэйчел МакАдамс, он считал, что не может с ней работать. Однако после ссоры на съемочной площадке между ними вспыхнула настоящая химия. Позже экранный роман стал реальностью, актеры встречались несколько лет.

Одна из самых цитируемых сцен «Чего ты хочешь?», стала импровизацией Гослинга. А сцена на лодке среди белых птиц могла и не состояться: студия сомневалась, но дрессировщики тренировали гусей и лебедей месяцами.

Особую глубину фильму придала Джина Роулендс в роли пожилой Элли. Через годы ее игра обрела трагическую силу, у актрисы диагностировали болезнь Альцгеймера, как у ее героини.

