Вышел трейлер фильма «Сын плотника»

Компания Magnolia Pictures представила первый трейлер хоррора «Сын плотника». Фильм ужасов выйдет в мировом прокате 14 ноября.

Сюжет ленты основан на Евангелии от Фомы. Главный герой — плотник из древнего Египта, чей сын начинает проявлять мистические способности. Его новые силы представляют опасность не только для семьи, но и для окружающего мира.

Главную роль в картине исполнил знаменитый актёр Николас Кейдж («Мэнди»). В фильме также снялись Ноа Джуп («Аббатство Даунтон»), Айла Джонстон («Ход королевы») и Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»). Режиссёром выступил Лотфи Натан — автор картины «До весны».