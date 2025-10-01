Десять российских фильмов и сериалов в жанре фэнтези

Жанр фэнтези с каждым годом становится все более популярным. Такие фильмы и сериалы активно снимают не только за рубежом, но и в России. Какие отечественные фэнтези-проекты стоит посмотреть — в подборке «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

© Вечерняя Москва

Главный герой серии фильмов «Последний богатырь» — Иван Найденов. Изначально молодой человек притворяется магом и зарабатывает на этом деньги. Но однажды он случайно из Москвы переносится в сказочную страну Белогорье. Там герой узнает о том, что на самом деле является сыном богатыря Ильи Муромца, и оказывается втянут в противостояние сил добра и зла.

«Граница миров»

© Вечерняя Москва

Сериал «Граница миров» рассказывает о братьях Шиловых — Серёге и Лёхе — которые после встречи с вампиром открывают в себе сверхспособности. Герои узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами, из которого периодически вырывается нечисть. За оборотнями, русалками и ведьмами присматривают сотрудники секретной организации «Граница миров».

«По щучьему велению»

© Вечерняя Москва

Главный герой фильма «По щучьему велению» — сын слепого кузнеца Емеля. Как и в старой сказке, он ловит в проруби волшебную Щуку, которая может исполнить три желания. Герой спускает две попытки «на ветер», а вот третью решает приберечь. Поэтому добиваться руки царской дочери Анфисы ему придется без волшебной силы. Помогает ему в этом Щука, которая превращается в девушку по имени Василиса. Героям придется искать скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном и отправиться в темное царство Кощея.

«Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе»

© Вечерняя Москва

Фильм создан на основе сцен из фэнтезийной линии в сериале «Король и Шут» про одноименную панк-группу. Трубадуры Горшок и Князь отправляются на поиски пропавшей принцессы, чтобы стать королевскими менестрелями. Храбрецы идут за ней в дремучий лес, полный опасностей. Им предстоит встретиться с загадочным Лесником, Феей Мух, Горбуном и Колдуном.

«Огниво»

© Вечерняя Москва

В фильме «Огниво» действие разворачивается в сказочном царстве: солдат по дороге домой находит волшебное огниво и освобождает из него маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять его чары, главному герою предстоит отправиться в опасное путешествие.

«Этерна»

© Вечерняя Москва

Сериал «Этерна» — это полностью вымышленная фэнтезийная вселенная, которая стоит на пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами. Этот мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть. Наследник свергнутой династии в изгнании, действующий король, религиозные фанатики и маги — у каждого из них свои интересы.

«Сердце пармы»

© Вечерняя Москва

Фильм «Сердце пармы» повествует о любви русского князя Михаила и ведьмы-ламии Тиче. Они — дети разных народов и разных богов. От Михаила зависит будущее пармы — суровых земель, наполненных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. В этом мире, за основу которого взяты реальные исторические события, сталкиваются герои и призраки, шаманы и князи, вогулы и московиты.

«Ночной дозор»

© Вечерняя Москва

«Ночной дозор» — фильм в жанре городского фэнтези, повествующий об Антоне Городецком — простом парне, который из-за желания вернуть жену обращается к колдунье. Однако в процессе колдовства он знакомится с членами «Ночного дозора» — организации, которая должна контролировать силы тьмы. Антон становится сотрудником «Ночного дозора» и должен помочь сохранить равновесие между добром и злом.

«Вампиры средней полосы»

© Вечерняя Москва

Действие сериала разворачивается в Смоленске, где по сюжету живут вампиры. Они хоть и позволяют себе охотиться на людей, но чтут договор, согласно которому за каждое убийство нужно отдать хранителям на казнь одного из своих. Когда в роще находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Теперь местному вампирскому сообществу под руководством самого старого вампира деда Славы предстоит в кратчайшие сроки найти нарушителя.

«Библиотекарь»

© Вечерняя Москва

Сериал «Библиотекарь» повествует об актере-неудачнике Алексее, который узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его папа. Он едет в родной город отца, чтобы продать его квартиру, но оказывается втянут в череду опасных событий. Местные верят, что книги забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из них дарует конкретный эффект: Ярость, Терпение, Власть, Радость, Силу и Память. Поклонники книг входят в «Библиотеки» — организации, которые охотятся за артефактами по всей стране и готовы ради них убивать конкурентов. Герою предстоит стать членом одной из «Библиотек», раскрыть семейные секреты и найти самый редкий артефакт — Книгу Смысла.

Каждый месяц в России и за рубежом проходят премьеры сериалов и новых сезонов уже известных проектов. Что вышло в сентябре 2025 года — в подборке «Вечерней Москвы».