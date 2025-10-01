Появились первые кадры сериала «Покинутые»

Компания Netflix представила первые кадры сериала The Abandons («Покинутые»). Премьера вестерна состоится на стриминговом сервисе 4 декабря. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.

Действие шоу разворачивается в США 1854 года. В центре сюжета две противоборствующих семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города.

Главную роль воплотила звезда «Игры престолов» Лина Хиди. В шоу также сыграли Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Ник Робинсон («С любовью, Саймон») и Лукас Тилл («Люди Икс: Первый класс»). Автором сериала выступил Курт Саттер — автор знаменитого шоу «Сыны анархии».