Представлен трейлер драмы «Тысяча «нет» и одно «да» от Жоры Крыжовникова

Онлайн-кинотеатр Wink предоставил трейлер новой романтической драмы "Тысяча "нет" и одно "да" режиссера Андрея Силкина ("Плакса", "Молодежка. Новая смена", "Тетя Марта", "Практика").

Одна случайная встреча юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея навсегда изменит их жизнь. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж, однако свадебный день превращается в череду катастроф. На торжестве появляется бывший возлюбленный Тани, а в это время самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане. Ее отказ задевает Сергея: "И пусть ты тысячу раз скажешь "нет", рано или поздно ты все равно скажешь "да"!"

Сериал снимали в Москве и Сочи.

В ролях: Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Продюсер и сосценарист - Жора Крыжовников.

Премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" состоится на платформе Wink уже 9 октября. Первый показ прошел 16 сентября на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".