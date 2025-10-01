Звезда «Остаться в живых» сыграет в приквеле «Пацанов»

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава сериала «Восхождение Vought». В приквеле знаменитого шоу «Пацаны» сыграют Сесили Стронг («Королевы крика»), Марк Пеллегрино («Остаться в живых»), Эрик Джонсон («Тайны Смолвиля») и Энни Шаперо («Дом дракона»).

Кого именно сыграют артисты, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что проект называется «Восхождение Vought». Съёмки сериала стартовали в августе.

Действие приквела «Пацанов» будет происходить в Нью-Йорке 1950-х годов. Главными героями выступят Солдатик, сыгранный Дженсеном Эклсом, и Гроза, которую в оригинальном сериале сыграла актриса Ая Кэш. В новом шоу также будет линия, в которой расследуют загадочное убийство, затронувшее многих героев. Сериал разрабатывается в преддверии выхода пятого сезона «Пацанов», премьера которого состоится в 2026 году. Он станет финальным для всего шоу.