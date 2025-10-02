Экранизация «Франкенштейна» Гильермо дель Торо получила полноценный трейлер

Netflix поделился полноформатным трейлером новой экранизации классического готического романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Новый Прометей", режиссером которой выступил Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Форма воды", "Пиноккио").

Как и в оригинальном произведении, в центре сюжета - открытие ученого Виктора Франкенштейна (Оскар Айзек), создавшего монстра из частей тел умерших людей. Постепенно Существо (Джейкоб Элорди) приобретает сознание и начинает угрожать хозяину.

Роли в фильме исполнили Миа Гот, Кристоф Вальц, Ларс Миккельсен, Чарльз Дэнс, Феликс Каммарер, Лорен Коллинз, Ральф Айнесон и другие.

Мировая премьера ленты "Франкенштейн" состоялась в конкурсе 82-го Венецианского кинофестиваля, где его тепло встретили критики.

Кинотеатральная премьера назначена на 17 октября, 7 ноября картина появится на стриминге.