Какие сериалы будут радовать нас в октябре

Октябрь с его опавшими листьями и продувными сквозняками — время жутковатое, и индустрия сериалов это состояние отражает весьма четко. Так что в этом месяце стриминговые сервисы, как зарубежные, так и российские, презентуют целую плеяду проектов про маньяков, убийц и душегубов всех сортов. Также в программе — мистические бары, клоуны-убийцы, охотники на монстров и русская революция. Главные сериалы октября — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

Бар «Один звонок»

Добро пожаловать в бар «Один звонок», в котором посетители могут позвонить умершему близкому и поговорить с ним в течение минуты. Но плата за звонок — кон игры в русскую рулетку. Отыскать заведение непросто — оно появляется в разных местах, а затем исчезает, оставляя за собой трупы посетителей. Следователя Морозова в это загадочное место приводит поиск пропавшего сына. Актерский состав мистического проекта не подкачал: в сериале снялись Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Александр Ильин-младший, Полина Ауг, Иван Макаревич, Егор Шип и Леонид Ярмольник. Режиссером выступил Сергей Филатов («Урок»).

Премьера — 1 октября в Kion

«Монстры» / Monster: The Ed Gein Story

Посвященный самым известным американским убийцам сериал-антология одного из самых продуктивных мастеров хоррора Райана Мерфи возвращается уже с третьим героем. Предыдущие сезоны рассказывали о Джеффри Дамере, убийце афроамериканцев по прозвищу Монстр из Милуоки, и братьях Менендес, жестоко расправившихся с собственными родителями ради многомиллионного наследства. Новый центральный персонаж — маньяк-некрофил и похититель трупов Эд Гейн, один из самых жутких маньяков середины XX столетия, ужасные преступления которого не только потрясли все Штаты, но и повлияли на создателей многих культовых хорроров. Главную роль исполнил Чарли Ханнэм.

Премьера — 3 октября на Netflix

«Камбэк»

Камбэк может быть не только в 1990-е — возвращаемся в ранние нулевые! Знакомьтесь, Компот — бездомный с отшибленной памятью, который выживает на улицах Нижнего Новгорода лишь благодаря подкармливающей его сердобольной поварихе из школьной столовой. Когда Компот выручает попавших в переделку школьников, те в благодарность пытаются вернуть бездомному его прежнюю жизнь. Но путь этот оказывается весьма опасным. В роли Компота — Александр Петров, режиссером выступил Динар Гарипов («Территория», «Прелесть»).

Премьера — 4 октября на «Кинопоиске»

«Душегубы»

Новый сезон российской антологии о маньяках расскажет о преступлениях двух реальных серийных убийц, Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе в 1979-1980 годах. В основу сюжета легли архивные записи и документальная съемка с фрагментами допросов маньяков. Первая часть «Душегубов», напомним, повествует о скандальном деле «витебского душителя» Геннадия Михасевича, с 1971 по 1985 год совершившего 36 расправ.

Премьера — 6 октября в «Амедиатеке»

«Последний рубеж» / The Last Frontier

Когда над Аляской терпит крушение тюремный транспортный самолет с десятками опасных преступников, защита местных жителей падает на плечи федерального маршала Фрэнка Ремника. Расследование крушения приводит его к неприятному открытию — самолет упал не случайно. В главной роли — Джейсон Кларк, шоураннером выступил Джон Бокенкамп («Черный список»).

Премьера — 10 октября на Apple TV+

«Хроники русской революции»

Исторический сериал Андрея Кончаловского расскажет про самое турбулентное время в истории страны — начиная с Первой русской революции 1905-го и завершая окончанием гражданской войны в 1924-м. Евгений Ткачук сыграл Ленина, Никита Ефремов — Николая II. Среди других исторических персонажей обещают Сталина, Распутина, Горького и даже Матильду Кшесинскую. Главную роль — офицера охранки — исполнил Юра Борисов. Также в сериале снялась Юлия Высоцкая.

Премьера — 10 октября в Start

«Мердо: Смерть в семье» / Murdaugh: Death in the Family

Жизнь семьи Мердо, одной из самых влиятельных и обеспеченных в Южной Каролине, переворачивается, когда сын Пол становится обвиняемым в деле о гибели пассажирки его моторной лодки. В ходе расследования выясняется, что это не единственная смерть, к которой могут быть причастны Мердо. Сериал основан на реальных событиях и подкасте «Убийства Мердо». Главные роли исполнили Джейсон Кларк и Патриция Аркетт. Шоураннерами выступили Майкл Д. Фуллер («Ошибки прошлого») и Эрин Ли Карр («Бритни против Спирса»).

Премьера — 15 октября на Hulu

«Кибердеревня»

Научно-фантастический сериал «Кибердеревня» вырос из вирусных видео Сергея Васильева, художника компьютерной графики, опубликовавшего в 2020 году на YouTube-канале Birchpunk мокьюментари-короткометражку «Русская кибердеревня». В итоге вселенная обзавелась полноценной сериальной историей — первый сезон «Кибердеревни» увидел свет в 2023 году. Проект рассказывает о злоключениях фермера Николая Кулибина и робота Робогозина, в которого переместилось сознание предпринимателя Константина Барагозина. В главных ролях — Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов.

Второй сезон выходит 18 октября на «Кинопоиске»

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» / It: Welcome to Derry

Культовый поедатель детей в гриме возвращается в наши канализации! Приквел дилогии «Оно» расскажет предысторию Пеннивайза, разворачивающуюся в городе Дерри, штат Мэн, в 1960-е. В роли жуткого клоуна убийцы, как и в полнометражных фильмах — шведский актер Билл Скарсгард, а режиссировавший дилогию Андрес Мускетти выступил шоураннером проекта.

Премьера — 26 октября на HBO

«Ведьмак» / The Witcher

Четвертый сезон хитового сериала о Белом Волке по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского ознаменуется новым Геральтом — Генри Кавилла заменит Лиам Хемсворт («Голодные игры»), младший из единокровного актерского трио Хемсвортов (два старших брата — Крис, известный как Тор из «Мстителей», и Люк, снявшийся в «Мире Дикого Запада»). Остальной ведущий актерский состав предстанет в старом виде.

Четвертый сезон выходит 30 октября на Netflix