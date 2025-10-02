Как фильм «Август» погружает зрителей в историю

На больших экранах идет фильм «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Ленту сняли по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие картины происходит в 1944 году в лесах Белоруссии.

По сюжету к небольшой группе контрразведчиков — капитану Павлу Алехину (Сергей Безруков) и старшему лейтенанту Евгению Таманцеву (Никита Кологривый) — приписывают новенького, лейтенанта Андрея Блинова (Павел Табаков), который возвращался с лечения. Им нужно раскрыть диверсионную группу и предотвратить нападение. Вот только если на линии фронта все очевидно, то в лесах скрываются не одни немецкие окруженцы, но и белорусские коллаборационисты, литовские «Лесные братья», польская «Армия Крайова»... К тому же найти и обезвредить врага нужно не в чистом поле, а в лесной чаще.

Особый вызов — ритм существования героев в лесу. У каждого из них он свой. Для Блинова это ожившая сказка — сначала волшебная, а потом страшная. А для Таманцева — подводный мир, где движения осторожны и замедленны, пока не появляется угроза, — подчеркивает режиссер Илья Лебедев. — Алехин проходит сначала через блиновский «волшебный» лес, потом через давяще темный таманцевский и выходит к своему — опасному и простому.

При просмотре понимаешь: эта картина — галерея человеческих образов и судеб, где у каждого за спиной «своя правда» и именно поэтому никому нельзя доверять. Словно в экстремальных обстоятельствах перестают работать общепринятые шаблоны, и самое невинное существо может обернуться угрозой, а предатель стать ключом к спасению. В таких условиях, чтобы победить, надо уметь читать по лицам, как капитан Алехин. А актер Сергей Безруков, который его играет, мастерски передает внутреннюю драму персонажа одним взглядом. В кадре часто — его крупный план, глаза.

Это вечная история: что в человеке должно преобладать: долг или чувство, общественное или личное? Алехин советский человек, он выбирает общественное. Он готов прощать других, но себя — нет, — отмечает Сергей Безруков. — «Август» — не только военный, но и человеческий триллер. История про душевные потемки героя, в которых он блуждает, словно в мрачном доме из фильма ужасов, натыкаясь на самого себя, убегая, а потом вновь с собой сталкиваясь... Это очень современное кино, где важно не только найти внешнего врага, но и отыскать врага в себе самом.

Любопытно, «моментом истины» называли «получение от захваченного агента сведений, способствующих поимке всей разыскиваемой группы и полной реализации дела». Ведь контрразведчикам важно было не столько нейтрализовать противника, сколько получить от него информацию. И для этого любые способы были хороши. А кинематографисты используют все рычаги воздействия на эмоции зрителей. Так, в этом фильме удивительный аудиоряд.

Музыка в «Августе» не столько рассказывает, сколько дышит тьмой. Мне хотелось, чтобы зритель чувствовал внутреннее давление, тревогу, иногда даже необъяснимую тоску, но не через прямолинейные «страшные» аккорды, — делится композитор Дмитрий Емельянов. — Я работал с текстурами, с предельным упрощением мелодии, с диссонансами, которые не разрешаются. Порой музыка словно трет границу между звуком и шумом — это и есть прикосновение к тьме.

Фильм «Август» погружает зрителя в состояние поиска «чужих среди своих», затрагивает тему неочевидности зла, побуждает к диалогу с самим собой, к прояснению общего вектора добра.

