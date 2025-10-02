Кто сыграет в фильме «Бегемот»

По данным издания Deadline, актёр Дэвид Харбор, известный по «Очень странным делам» и «Громовержцам», ведёт переговоры, чтобы сыграть в фильме «Бегемот» вместе с Педро Паскалем, который получил в нём главную роль.

© Чемпионат.com

Деталей сюжета нет. Известно лишь то, что картина расскажет про некого виолончелиста. Вероятно, деталями истории поделятся либо ближе к старту производства, либо когда начнут более активно рекламировать фильм.

Сценаристом и режиссёром картины выступает Тони Гилрой, создатель «Андора». Съёмки ленты должны стартовать этой осенью, точную дату пока не называют. В Deadline указали, что дату премьеры тоже озвучат позже.