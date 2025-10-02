Какие зарубежные киносказки в России ценят больше всего

Стало известно, какие зарубежные сказки жители России любят и ценят больше всего. Соответствующее исследование провели "МТС Медиа" и KION.

© Российская Газета

В первую тройку любимейших заграничных сказок вошли "Алиса в Стране чудес", "Бременские музыканты" и "Белоснежка и семь гномов".

При этом выяснилось, что мужчины из сказочных героев чаще всего ассоциируют себя с Котом в сапогах (34%) и Чеширским Котом (26%), а женщины - с Мэри Поппинс (24%) и Алисой (22%).

В качестве самых привлекательных сказочных миров названы Страна чудес и Нарния.

При этом "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла - самая узнаваемая из иностранных сказок, ее сюжет знают сто процентов респондентов. Также высокая узнаваемость - у сказок братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов" (92%) и "Бременские музыканты" (88%), а также "Спящая красавица" Шарля Перро (88%).

Самое сильное впечатление на россиян произвели все те же "Алиса в Стране чудес" (61%), "Бременские музыканты" (42%) и "Белоснежка и семь гномов" (39%). Причем "Белоснежка" чаще впечатляла женщин (45%) и опрошенных 45-54 лет (47%), а "Алиса" - молодых людей 18-24 лет (70%) и жителей Москвы (70%).