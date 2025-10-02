Вышел трейлер семейного фэнтези «Снеговик»

Компании "Наше кино" и Okko опубликовали постер и трейлер семейного фэнтези "Снеговик".

В Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга, которая отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Вся надежда - на ожившего снеговика, которого слепила девочка Варя. Это синопсис.

В ролях: Екатерина Темнова, Полина Максимова, Дмитрий Чеботарев, Карина Разумовская, Александр Самойленко, Александр Жуков и другие, а снеговика озвучил Филипп Бледный.

Режиссер - Александр Бабаев ("Тайный Санта" с Зоей Бербер, "Сокровища гномов" с Никитой Кологривым, "Семейный призрак" с Максимом Лагашкиным и Никитой Кологривым).

В кино - с 11 декабря.