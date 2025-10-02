«Вызов» и другие российские фильмы покажут в Венесуэле

В столице Венесуэлы Каракасе впервые стартовала Неделя российского кино.

Как сообщает "Роскино", мероприятие продлится до 5 октября, в его рамках покажут четыре российские картины разных жанров.

Это: драма "Вызов" Клима Шипенко с Юлией Пересильд, полнометражный мультфильм "Лунтик. Возвращение домой", суровый триллер "Снегирь" Бориса Хлебникова и мелодрама "Я делаю шаг" Ольги Акатьевой.

В этом году уже прошли аналогичные фестивали и показы в Колумбии, Бразилии и на Кубе.