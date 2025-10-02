Расписание выхода 8-го сезона аниме «Моя геройская академия»
4 октября стартует восьмой сезон знаменитого аниме «Моя геройская академия» — финала шоу, рассказывающего о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.
В восьмой сезон войдёт 25 серий — они будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре Crunchyrol. Премьера финального эпизода состоится 21 марта 2026 года.
Расписание выхода восьмого сезона аниме «Моя геройская академия»:
- 1-я серия — 4 октября;
- 2-я серия — 11 октября;
- 3-я серия — 18 октября;
- 4-я серия — 25 октября;
- 5-я серия — 1 ноября;
- 6-я серия — 8 ноября;
- 7-я серия — 15 ноября;
- 8-я серия — 22 ноября;
- 9-я серия — 29 ноября;
- 10-я серия — 6 декабря;
- 11-я серия — 13 декабря;
- 12-я серия — 20 декабря;
- 13-я серия — 27 декабря;
- 14-я серия — 3 января;
- 15-я серия — 10 января;
- 16-я серия — 17 января;
- 17-я серия — 24 января;
- 18-я серия — 31 января;
- 19-я серия — 7 февраля;
- 20-я серия — 14 февраля;
- 21-я серия — 21 февраля;
- 22-я серия — 28 февраля;
- 23-я серия — 7 марта;
- 24-я серия — 14 марта;
- 25-я серия — 21 марта.