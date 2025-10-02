4 октября стартует восьмой сезон знаменитого аниме «Моя геройская академия» — финала шоу, рассказывающего о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.

В восьмой сезон войдёт 25 серий — они будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре Crunchyrol. Премьера финального эпизода состоится 21 марта 2026 года.

Расписание выхода восьмого сезона аниме «Моя геройская академия»: