Уже 5 октября стартует третий сезон мультсериала «Ванпанчмен». В продолжении Сайтама продолжит выполнять свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок».

В третий сезон аниме войдут 12 эпизодов — они будут появляться еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 21 декабря.

Расписание выхода третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»

Эпизод Дата выхода