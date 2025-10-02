Расписание выхода третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»

Уже 5 октября стартует третий сезон мультсериала «Ванпанчмен». В продолжении Сайтама продолжит выполнять свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок».

В третий сезон аниме войдут 12 эпизодов — они будут появляться еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 21 декабря.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 5 октября
  • 2-я серия 12 октября
  • 3-я серия 19 октября
  • 4-я серия 26 октября
  • 5-я серия 2 ноября
  • 6-я серия 9 ноября
  • 7-я серия 16 ноября
  • 8-я серия 23 ноября
  • 9-я серия 30 ноября
  • 10-я серия 7 декабря
  • 11-я серия 14 декабря
  • 12-я серия 21 декабря