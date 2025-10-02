Расписание выхода третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»
Уже 5 октября стартует третий сезон мультсериала «Ванпанчмен». В продолжении Сайтама продолжит выполнять свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок».
В третий сезон аниме войдут 12 эпизодов — они будут появляться еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 21 декабря.
Расписание выхода третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 5 октября
- 2-я серия 12 октября
- 3-я серия 19 октября
- 4-я серия 26 октября
- 5-я серия 2 ноября
- 6-я серия 9 ноября
- 7-я серия 16 ноября
- 8-я серия 23 ноября
- 9-я серия 30 ноября
- 10-я серия 7 декабря
- 11-я серия 14 декабря
- 12-я серия 21 декабря