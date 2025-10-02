Какую аудиторию подарят кинотеатрам новогодние сказки

Кинотеатры рассчитывают, что «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино» привлекут не менее 10% молодежного зрителя, заявил НСН Алексей Воронков.

© globallookpress

Прежде менее 5% аудитории посещала кинотеатры в новогодние праздники трижды, но премьеры января 2026 году могут переломить эту тенденцию, сказал в эфире НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Картина «Чебурашка 2» возглавила рейтинг самых ожидаемых новинок кинопроката, представленный компанией Wanta Group. При этом фильм «Буратино», который тоже представят в кинотеатрах 1 января 2026 года, занял в рейтинге лишь четвертое место, уступив «Иллюзии обмана 3» и «Августу». Третий фильм для семейной аудитории, который тоже можно будет увидеть в кинотеатрах в предстоящие новогодние праздники, «Простоквашино» Сарика Андреасяна занял в новом опросе шестое место.

При этом ранее в рамках форума «Российская креативная неделя» генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль сообщила, что с 2022 года запрос аудитории сместился в сторону «доверительных отношений» и «искренности», а тренд на сказочный контент исчерпывается. Однако Воронков усомнился в подобной тенденции.

«Не готов поддержать мнение, что семейные сказочные картины теряют зрителя. Если мы посмотрим сборы последних двух лет, пока семейная сказочная история набирает. Надо отметить и качество проектов. Это в основном проекты для семейной аудитории. Однако этот зритель самый прибыльный, ведь в кино придет не один человек, а два-четыре. Это флагман для российских проектов», — заявил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, качество проектов, которые представят в кинотеатрах в предстоящие новогодние праздники, не вызывает сомнений. Интрига первых уикендов скорее в том, захочет ли зритель посетить кинотеатр трижды.

«Я смотрел промо-материалы по всем трем картинам. Новогодняя битва будет самой страшной из всех предыдущих лет. У "Чебурашки 2" уже есть шлейф и некая фанатская группа, очень активно смотревшая первую часть. "Буратино" - тоже мощнейший проект. Это известный сюжет, музыкальная составляющая из старого фильма. Фильм сделан хорошо, потому, на мой взгляд молодежи картина тоже зайдет. Если говорить о "Простоквашино", по моему мнению, это самый сильный российский бренд с большой аудиторией. Разделять и делать прогнозы не готов. Три сильнейших проекта будут наступать друг другу на пятки. В истории еще не было такого, чтобы человек за новогодние праздники трижды сходил в кинотеатр. Таких зрителей даже не 5%. Этот Новый год покажет, способна ли семейная аудитория сходить на три картины. Не забываем, что параллельно будут идти еще "Богатыри", "Елки", у которых за 11 лет уже появилась своя аудитория», — сказал Воронков.

По его словам, «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино» привлечет не только семейного зрителя, но и молодежь.

«Не думаю, что молодежная аудитория займет 50%, но качество этих фильмов, подход к съемке и их бренды не оставят в стороне молодежь. Если обычно на семейные фильмы приходит 3-7% зрителей в возрасте 14-25 лет, то в этом случае должны набрать минимум 10-15% молодежной аудитории. Если мы вспомним "По щучьему велению", - это фильм на семейную аудитории, тем не менее на картину сходило довольно много молодежи. "Чебурашка" - тоже абсолютно не фильм для молодежной аудитории. Однако это бренд, большое сарафанное радио. Если в сам Новый год мы не отмечали сильное превалирование молодежных пар, то этот фильм работал весь январь-февраль. Сарафанное радио тогда притащило в кино не только молодежную аудиторию, но также пенсионеров - бабушек и дедушек», — заметил он.

Ранее кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что российский зритель уже устал от сказок, что подтверждают сборы некоторых подобных фильмов. Однако у «Чебурашки 2» есть шанс привлечь аудиторию на фоне успеха первой части.