Стартовали съемки семейного фильма «Взлётная полоса»

Компания LIHO!Production сообщила о старте производства фильма «Взлётная полоса». Съёмки семейной картины проходят в Северной Осетии.

© LIHO!Production

© LIHO!Production

© LIHO!Production

Сюжет ленты повествует о мальчике Егоре из горного посёлка, который не может смириться с пропажей отца — пилота, исчезнувшего во время рейса. Парень верит, что лётчик жив. Он хочет восстановить взлётную полосу вместе с подругой Таней, чтобы в один момент отцу было куда прилетать.

Главные роли в картине сыграли Александр Бугин («Остаться друзьями»), Анна Рытова («СуперИвановы») и Сергей Фёдоров («Сокровища гномов»). Режиссёром выступила Диана Шапшай — для неё «Взлётная полоса» станет полнометражным дебютом. Премьера фильма состоится в 2026 году.