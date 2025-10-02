В прокат выходит анимационный фильм о детях и святом Серафиме Саровском

9 октября в прокат выходит анимационный фильм для всей семьи "Серафима" - приключенческая история о мальчике-сироте, его подруге Серафиме и православном святом Серафиме Саровском.

О чем фильм

Действие фильма происходит в конце 40-х годов XX века: нелегкое послевоенное время, дети-сироты, их друзья, воспитатели и … небесные покровители. Создателей фильма пока больше всего волнует вопрос, насколько зритель готов к восприятию того, о чем они ему расскажут.

При этом восприятии самое главное "прорваться через призму стереотипов", считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он был консультантом фильма на протяжении всего времени его создания. А фильм создавался около трех лет. (Авторы напомнили, что у Диснея в первоначальные, "рисовальные" времена на анимационный фильм уходило 7 лет). "Я из тебя сделаю человека", угрожающе повторяет мальчику-сироте один из взрослых дядек нового кино.

- Вся культура, все то ценное, что создано человеком, является напряженной попыткой ответить на вопрос "А что значит быть человеком?" - считает преподаватель культурологии в МГИМО Владимир Легойда.

По его мнению, фильм, премьера которого нас ждет 9 октября, надо пересматривать, как надо перечитывать хорошие фильмы.

- Творческое высказывание состоялось, зрители, которым он адресован, реагируют на него, причем определенным образом, - заметил Владимир Легойда, уточнив, что ожидаемая реакция на "Серафиму" - вдохновение зрителя.

При этом не надо забывать, что искусство действует не дидактично и не прямолинейно.

Напомнив слова Набокова, ответившего на вопрос, что он хотел донести до читателя своим текстом "Хотел бы доносить, был бы почтальоном", он тем не менее склонился к противоположному мнению, заявленному великим Данте. Он прямо говорил, что видел цель своей поэмы в том, чтобы привести человека из состояния несчастья в состояние счастья.

Анимационный фильм "Серафима" также был для его создателей попыткой проложить для зрителей маршрут к счастью.

Когда мы смотрим фильм, то мы, может быть, в меньшей мере, чем при чтении книги, но всё-таки становимся сотворцами его создателей.

Продюсер Игорь Мещан рассказал, как непросто было создать фильм, в котором полноправным героем выступает святой человек. Если бы фильм был не анимационным, трудно было бы решить вопрос "Кто и как его сыграет?". Да и в анимационном фильме это оказалось самым сложным - создать цифровой кинопортрет святого, отталкиваясь от его изображений на иконах, подобрать ему голос. Записей голоса св. Серафима Саровского, естественно, не осталось. Для озвучивания образа святого в конце концов выбрали актера Антона Савенкова. Тембр его голоса показался авторам фильма наиболее подходящим.

Режиссер Вадим Свешников подчеркивает, что "Серафима" не мультик, а детский фильм в анимационном жанре. Поскольку в фильме переводились в цифровой формат реальные движения людей, то режиссер сам создавал образ злого персонажа - падал, стрелял, попадал в капкан. Образы детей творили субтильные театральные актеры, а пес Казбек самостоятельно "играл" пса - героя фильма.

- Сможем ли мы хоть один разговор провести без темы искусственного интеллекта? - несколько печально уточнил Владимир Легойда, когда его спросили об отношении к ИИ.

Но ответ его был определенным: церковь смотрит на ИИ, как на инструмент, при помощи которого можно создать и фильм "Серафима" и что-то непотребное. Дело не в инструменте, а в его использовании.

В процессе представления фильма кто-то смело заявил: хотелось бы, чтобы осмысленное кино победило попкорновое. Вряд ли это возможно вот так сразу и навсегда, засомневался Владимир Легойда, вспомнив о падшей человеческой природе. Но попытки это сделать значат немало.