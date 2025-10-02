Первый полный метр, созданный искусственным интеллектом, выйдет в Сети

Фильм "Чингис-Хан", созданный при помощи искусственного интеллекта (и позиционирующийся как первый в таком качестве), выйдет в России онлайн в наступившем октябре. Точной даты премьеры пока нет. Площадки тоже не указываются.

© Российская Газета

Картина, основанная на одноименной поэме советского автора Виктора Слипенчука о великом монгольском завоевателе, победила на тематическом фестивале AI Film Awards в Каннах и была показана в российском прокате. Теперь она отправляется покорять интернет-зрителей.

Режиссер и продюсер - Кирилл Калашников.

Сын написавшего оригинал писателя Михаил Слипенчук руководил проектом в качестве генерального директора

Лента длится 61 минуту, возрастной рейтинг - 12+.