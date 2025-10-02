Сериал «Острые козырьки» получит продолжение

Автор знаменитого сериала «Острые козырьки» Стивен Найт работает над продолжением культового шоу. Проект получит два новых сезона, в каждом из которых будет по шесть серий.

Продолжение выступит прямым сиквелом предстоящего фильма от Netflix, который должен выйти в 2026 году. Сюжет снова сконцентрируется на новом поколении семьи Шелби, которое будет бороться за право обладания масштабным проектом реконструкции Бирмингема. Исполнительным продюсером, помимо Найта, выступит исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»).

Сериал «Острые козырьки» транслировался на протяжении шести сезонов на канале BBC Two, с 2013 по 2022 год. Шоу стало культовым по всему миру, а также было высоко оценено как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 93% свежести от обозревателей и 94% – от зрителей. Новые сезоны будут распространяться не только на оригинальном телеканале, но и на стриминговом сервисе Netflix.