Стартовали съемки приключенческого фильма «Трасса «Море – море»

Стартовали съемки приключенческого роуд-муви "Трасса "Море - море". Опубликованы фото со съемок в Санкт-Петербурге.

Также они пройдут в Москве, Сочи и Геленджике при поддержке Минкультуры.

Синопсис довольно сумбурный: "Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем - наглый фотограф по имени Тема. С ним - его бывшая, но любимая жена Саша, и... ее новый жених. Погони, подставы, драки и дрифт: Тема пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом".

В ролях: Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева, Василий Седых, Денис Самойлов, Олеся Паташинская, Владимир Майзингер и Сергей Мурзин.

Режиссер - Илья Храмов.

Дата премьеры пока не намечена.